اكتشاف مئات الفيروسات عالية الخطورة في مزارع بالصين

تم اكتشاف عشرات الفيروسات، بعضها جديد ومن المحتمل أن ينتقل إلى البشر، في مزارع الفراء في الصين، وفقا لدراسة نشرت يوم الأربعاء في مجلة نيتشر.

ويعتبر عالم الفيروسات إدوارد هولمز، طيار الأبحاث السابق حول كوفيد-19. هو أحد المؤلفين المشاركين في هذه الدراسة الجديدة. حول الخطر المحتمل للفيروسات في هذه المزارع في الدولة التي ظهرت فيها أولى حالات كوفيد في نهاية عام 2019.

وقام فريق العلماء، بقيادة صينيين، بتسلسل المواد الوراثية من عينات الرئة والأمعاء من 461 حيوانًا يحمل الفراء. مثل المنك والأرانب والثعالب وكلاب الراكون، والتي ماتت بسبب الأمراض في جميع أنحاء البلاد بين عامي 2021 و2024.

واكتشف الفريق 125 فيروسا، من بينها 36 فيروسا لم يتم اكتشافها من قبل، بحسب الدراسة.

ويقدر الباحثون أن تسعة وثلاثين من هذه الفيروسات، بما في ذلك 13 فيروسًا جديدًا، من المحتمل أن تمثل “خطرًا كبيرًا”. للانتقال من نوع إلى آخر، بما في ذلك إلى البشر.

وتم أيضًا اكتشاف سبعة أنواع من فيروسات كورونا، ولكن لا يوجد أي منها يرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ SARS-CoV-2.

الأمر الأكثر إثارة للقلق، بالنسبة لإدوارد هولمز، هو فيروس كورونا HKU5، الذي تم اكتشافه بالفعل في الخفافيش. ولكن تم العثور عليه هذه المرة في رئتي اثنين من حيوانات المنك المستزرعة. وهو قريب من فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، والذي قد يكون مميتًا للبشر.

وقال عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة سيدني، الذي “يجب مراقبة هذا الفيروس بالنسبة له”. إن “انتقاله من الخفافيش إلى حيوانات المنك المستزرعة يجب أن يكون بمثابة إشارة إنذار”.

ويعتقد أن الآلاف من الفيروسات غير المعروفة تنتشر بين الثدييات البرية. ويخشى العلماء من أن مزارع الفراء يمكن أن تعزز انتقالها إلى حيوانات المزرعة. مما قد يعرض البشر بعد ذلك.

وقال إدوارد هولمز لوكالة فرانس برس: “أنا على قناعة راسخة بأن تجارة الحيوانات البرية. تقف وراء ظهور فيروس سارس-كوف-2”. مضيفا أن “تجارة الفراء يمكن أن تولد بسهولة وباء فيروسيا آخر”.