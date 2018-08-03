اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة ببرج باجي مختار 

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، صباح اليوم الجمعة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على 12 قطعة من السلاح ببرج باجي مختار.

وهذا إثر عملية بحث وتفتيش بالشريط الحدودي للقطاع العملياتي لبرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة، حسب ما كشف عنه بيان لوزارة الدفاع الوطني.

ويحتوي المخبأ على بندقية رشاشة من نوع كلاشنيكوف، و3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، و7 بنادق تكرارية، بندقية آلية من نوع “FAL”، وكمية معتبرة من الذخيرة.

فيما عثر على كمية من الكيف المعالج تقدر بــ”42” كيلوغرام بنفس المخبأ.