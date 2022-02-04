اكتشاف مخزن بداخله 46 ألف علبة عطور ومواد تجميل في عين ولمان بسطيف!

غير بعيد عن موقع الانفجار الذي أودى بحياة 8 أشخاص

داهمت، نهار أول أمس، مصالح الأمن بدائرة عين ولمان في سطيف، مستودعا لتخزين مواد التجميل.

العملية جاءت بناءً على معلومات بعد حادثة الحريق الذي نشب في مخزن للعطور وتسبب في احتراق ثلاثة منازل ووفاة ثمانية أشخاص، حيث وبعد تحديد مكان المحل المتواجد بحي 583 مسكن، وغير بعيد عن المنازل الثلاثة التي احترقت، مساء يوم الثلاثاء، وبعد تحديد هوية صاحبه، تمت مداهمته بناءً على أمر من وكيل الجمهورية، حيث تم العثور على كمية قدرت بـ 46 ألف وحدة من العطور ومواد التجميل بمختلف أنواعها، حيث تم تشميع المخزن وفتح تحقيق في القضية في مصدر هذه البضاعة ووجهتها، والتأكد من أن صاحبها يحوز على كل الوثائق التي تمكنه من ممارسة هذا النشاط وتخزين هذه المواد.