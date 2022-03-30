اكتشاف مخزن سري به أكثر من 490 قنطار فرينة وسميد بوهران

تمكنت عناصر من الكتيبة الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو يالتنسيق مع فرقة الدرك لبن فريحة وعناصر من مديرية التجارة لوهران. في إطار مكافحة الاحتكار والمضاربة في الاسعار من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. كانت مخزنة بمستودع مستأجر في إحدى قري بلدية بن فريحة.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد مستوردع ببن فريحة يتم به تخزين كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية متمثلة في سميد، فرينة، عجائن ونشاء الذرى ليتم مباشرة تحقيقات معمقة مع تنشيط عنصر الاستعلام ليتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن من وكيل الجمهورية تم مداهمة المكان أين تم ضبط داخل المستودع 246 قنطار من الفرينة، 244 قنطار من السميد، 87 قنطار من العجائن و86 من نشاء الذرى فيما تم توقيف صاحب المخزن السري مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

غير بعيد عن موقع الانفجار الذي أودى بحياة 8 أشخاص

داهمت، نهار أول أمس، مصالح الأمن بدائرة عين ولمان في سطيف، مستودعا لتخزين مواد التجميل.

العملية جاءت بناءً على معلومات بعد حادثة الحريق الذي نشب في مخزن للعطور وتسبب في احتراق ثلاثة منازل ووفاة ثمانية أشخاص، حيث وبعد تحديد مكان المحل المتواجد بحي 583 مسكن، وغير بعيد عن المنازل الثلاثة التي احترقت، مساء يوم الثلاثاء، وبعد تحديد هوية صاحبه، تمت مداهمته بناءً على أمر من وكيل الجمهورية، حيث تم العثور على كمية قدرت بـ 46 ألف وحدة من العطور ومواد التجميل بمختلف أنواعها، حيث تم تشميع المخزن وفتح تحقيق في القضية في مصدر هذه البضاعة ووجهتها، والتأكد من أن صاحبها يحوز على كل الوثائق التي تمكنه من ممارسة هذا النشاط وتخزين هذه المواد.

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اكتشاف وكر للقمار وألعاب اليانصيب وتوقيف 9 أشخاص في الطارف

في إطار محاربة الجريمة بشتى انواعها، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الدرعان في ولاية الطارف. في اكتشاف وكر للقمار وألعاب اليناصيب، بإحدى البيوت المهجورة على مستوى منطقة الدرعان.

وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 60 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة الدرعان. منهم اثنان يديران الوكر. بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية كانت تستعمل في القمار وألعاب اليناصيب وأسلحة بيضاء محظورة وقطع صغيرة من المخدرات.

حيث تم تحويل جميع المشتبه فيهم على مقر الشرطة، لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

اكتشاف وكر القمار وألعاب اليناصيب بأحراش منطقة الدرعان، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة. مفادها وجود شخصين يتخذان من إحدى البيوت المهجورة بالمنطقة الغابية عند مخرج الدرعان. كوكر للقمار وألعاب اليناصيب، ويجتمع فيه العديد من المنحرفين والمطلوبين. استدعى الأمر التدخل ومداهمة المكان.

إثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية

بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، حيث تم ضبط العديد منهم في عمليات القمار واليخت واليناصيب. ليتم توقيفهم وتحويلهم على التحقيق. وقد تم تحرير محضر سماع في حق المشتبه فيهم. وتكوين ملف قضائي لهم، على أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا في إنشاء وكر للقمار. حمل سلاح أبيض محظور.