اكتشاف مذبح سري للديك الرومي بحي بوعمامة في وهران

تمكن عناصر من فرقة حماية البيئة التابعة لمجمع الدرك الوطني بوهران من وضع حد لنشاط مذبح غير شرعي يعمل بطريقة سرية.

العملية تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط غير شرعي لمذبح سري متواجد على مستوى مزرعة. بحي بوعمامة بلدية وهران يقوم بتسويق لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

الدرك يحجز قنطارين من اللحوم البيضاء و70 ديكا

بعد استفاء كافة الإجراءات القانونية واستصدار إذن بمداهمة المكان من وكيل الجمهورية تبين أن المكان تنعدم به شروط النظافة. كما أن صاحب المذبح لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بممارسة هدا النشاط.

وقد أسفرت العملية عن حجز قنطارين من اللحوم البيضاء من نوع ديك رومي. تبين بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، كما تم حجز 70 ديك رومي. كان موجهة للذبح وحجز العتاد المستعمل داخل المذبح.

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