اكتشاف مذبح سري للديك الرومي بسيدي الشحمي وحجز 5 قناطير لحوم فاسدة بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية لدرك سيدي الشحمي، بوهران، من إحباط تسويق 5 قناطير من لحم الديك الرومي الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

يأتي هذا استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه، لشخص، يقوم بعملية ذبح الدجاج من نوع الديك الرومي بمذبح سري غير شرعي بإحدى مزارع بلدية سيدي الشحمي.

حيث ومباشرة بعد الإبلاغ عن القضية، تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى عين المكان، وبواسطة اذن بالتفتيش، تم مداهمة المذبح أين تم ضبط 30 طير من نوع ديك رومي مذبوح بطريقة غير شرعية بحوالي 5 قناطير من اللحوم موجهة للتسويق والاستهلاك البشري.

حيث تم حجز هذه اللحوم وبعد اخضاعها للمعاينة البيطرية تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.