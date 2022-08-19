اكتشاف مذبح سري وحجز أزيد من 1000 دجاجة داخل منزل في خنشلة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية خنشلة، عشية أول أمس، خلال خرجاتهم الرقابية الميدانية المشتركة مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة التي تندرج ضمن مخطط محاربة الذبح العشوائي للدواجن، من حجز أزيد من 1000 دجاجة معدة للذبح في جناح مسكن عائلي وسط أحد الأحياء الشعبية بمدينة خنشلة، حوّله صاحبه إلى مذبح غير شرعي.

وقد جاءت هذه العملية استنادا إلى معلومات مؤكدة، مفادها وجود مذبح غير شرعي على مستوى أحد أحياء مدينة خنشلة، واستغلالا لهذه المعلومات، وبعد إعداد خطة عمل مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية خنشلة، تم التنقل إلى عين المكان، وبعد أخذ الإذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، تم تنفيذ عملية مداهمة للمسكن محل التبليغ، أسفرت عن ضبط أزيد من 1000 دجاجة على مستوى جناح مسكن المشتبه فيه، مالك المذبح غير الشرعي، ليتم حجزها وتحويلها إلى المذبح الشرعي بمدينة خنشلة، فيما باشرت مصالح التجارة وترقية الصادرات بولاية خنشلة إعداد الإجراءات الإدارية والجزائية الضرورية في حق المتورط.