اكتشاف مزرعة لإنتاج القنب الهندي بالوادي

تمكنت مصالح أمن دائرة جامعة شمال ولاية الوادي، من توقيف شخص في العقد الثالث من العمر حول غابتهم العائلية إلى مزرعة لإنتاج القنب الهندي.

وحسب مصادر النهار، تعود تفاصيل العملية بعد ورود معلومات حول قيام شاب ينحدر من بلدية جامعة يقوم بترويج أرواق القنب الهندي.

الذي يستعمل في إنتاج المخدرات.

لتباشر مصالح الأمن التحري في المعلومات لحين اكتشاف تحركاته ومكان زرعه له على مستوى مساحة بعيدة على مرأى الناظرين.

بداخل غابة نخيل تابعة لهم ببلدية سيدي عمران، واختيار مكان زراعتها في منطقة بعيدا على الأنظار.

وتمويه فسيلات القنب الهندي بشجيرات أخرى تبين أنها عبارة على نباتات طفيلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم توقيف المتهم والتحقيق معه مع توسيع الاختصاص في التنقل إلى مكان المزرعة.

أين عثر بداخلها على أزيد من 120 شجيرة منتجة للقنب الهندي.

بالإضافة إلى وجود كمية أخرى مجهزة للترويج على مستوى غرفة داخل الغابة. ليتم حجز كمية المخدرات المكونة من شجر القنب الهندي، وتحويل المشتبه فيه على التحقيق .