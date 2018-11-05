اكتشاف مزرعة للقنب الهندي وحجز أزيد من 12 كلغ من المخدرات بالوادي

عالجت مختلف فرق الشرطة القضائية بإقليم اختصاص أمن ولاية الوادي، خلال العشــر أشهر الأولــى من السنة الجاريــة عديد القضايا الإجرامية خلال هذه الفترة.

أين تم تسجيل 84 قضية متعلقة بمكافحة المخدرات تم من خلالها حجز 12 كلغ و19غرام من المخدرات، إلى جانب معالجة قضية نوعيــة تتمثل في اكتشاف مزرعة للقنب الهندي بإقليم أمن دائرة جامعـــة.

أين تم حجز خلال هذه العملية 121 شجيـــرة، وفي مجال مكافحة المشروبات الكحولية تم تسجيل 40 قضية وحجز ما مجموعه 57422 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

كما سجلت نفس المصالح خلال ذات الفترة 20 قضية اقتصادية ومالية، و483 قضية سرقة تم حل منها 434 قضية.

خلال نفس الفترة استقبلت مصالح الشرطة ما مجموعه 4082 إتصال عبر الرقمين 1548 وخط النجدة 17، منها 1061 إتصال طلب نجدة وتدخل.

617 تبليغ عن حوادث مرور، إلى جانب 730 طلب استفسار وتوجيه و1825 اتصالات أخــرى، كما إستقبلت المصلحة 08 تبليغات عبر الرقــم 104 المخصص للتبليغ عن إختفاء القصر، أين تم التدخل لصالحهم وإعادة الأطفال لأهاليهم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.