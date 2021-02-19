اكتشاف مستودع خمور داخل محل لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية في الطارف

عملية شرطة “الذرعان” انتهت بتوقيف صاحب المحل

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة “الذرعان” في الطارف، من الإطاحة بشخص مختص في ترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير مشروعة وسط المدينة، يبلغ من العمر 53 سنة، وأسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام قدرت بـ 2017 من علب وقارورات كان يخزّنها داخل مستودع في منزله الشخصي، حيث تم اتخاذ الإجراءات في حقه بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت العملية بعد معلومات مؤكدة تلقتها عناصر الشرطة القضائية في “الذرعان” بخصوص وجود أحد المشتبه فيهم يحوز على كمية كبيرة من المشروبات الكحولية لغرض بيعها بطريقة غير مشروعة، حيث يستغل منزله في تخزين هذه المادة مع بيعها خفية من خلال مستودعه المستغل كمحل لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية، وعليه قامت ذات الفرقة بالاستغلال الأمثل لهذه المعلومات، إلى أن تأكدت من قيام المعني فعلا بعمليات بيع المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية عبر ذات المحل، وبعد عملية ترصد له وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تحصلت المصلحة على إذن بتفتيش المسكن والمستودع التابع له، أين تم ضبط كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بـ 2017 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف المعني الذي حوّل إلى مقر أمن الدائرة.

وبعد الانتهاء من التحقيق معه، أنجز ضده ملف قضائي وتم تحرير محضر سماع في حقه، وذلك لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا للنظر في التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة أساسا في إنشاء وكر لبيع المشروبات الكحولية من دون رخصة.