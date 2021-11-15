اكتشاف مصنع سري للمواد شبه الصيدلانية في الطارف

بعد عملية مداهمة ورشة في إقليم مدينة “بن مهيدي”

العملية نفذتها الشرطة بالتنسيق مع مديرية التجارة وأسفرت عن حجز 2056 قارورة

توصلت مصالح الشرطة العامة بأمن دائرة “بن مهيدي” ومصالح مديرية التجارة في ولاية الطارف، إلى اكتشاف ورشة لصناعة مختلف المواد شبه الصيدلانية، وحجز 2056 قارورة من مختلف هذه المواد بذات الورشة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية إقليم الاختصاص.

عملية حجز 2056 قارورة من مواد شبه صيدلانية، على غرار معقّم اليدين وكحول الجراحة وكذا ماء الأكسجين، جاءت بناءً على الخرجة الميدانية لعناصر الشرطة العامة بأمن دائرة “بن مهيدي” بالتنسيق مع أعوان التجارة وكذا المكتب البلدي للصحة، للعديد من المحلات التجارية بإقليم الاختصاص، والتي تدخل في إطار الخرجات الميدانية لمراقبة الممارسات التجارية لبعض التجار، حيث تم الدخول عند إحدى الورشات، وبعد عملية مراقبة، تم ضبط مواد شبه صيدلانية وخطيرة على صحة المستهلك، ليتم حجزها مباشرة، وتحويل صاحب الورشة على الجهات القضائية المختصة إقليميا.

وقد تم تكوين ملف قضائي لصاحب المحجوزات، وتحرير محضر سماع في حقه، وذلك لغرض تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليه، والمتعلقة أساسا في صناعة مواد شبه صيدلانية من دون ترخيص مسبق من الجهات الوصية.