اكتشاف مقبرة تعود إلى الحقبة الرومانية بميلة

أُكتشفت مقبرة تعود إلى الحقبة الرومانية تضم 8 قبور بمنطقة السمارة ببلدية “دراحي بوصلاح” بميلة.

حسبما أفاد به بيان اليوم الأحد من رئيس مصلحة التراث الثقافي للولاية.

وأوضح المصدر لوأج، بأن التوصل إلى هذا الاكتشاف تم بعد التبليغ عن وجود هياكل عظمية مكتشفة بمنطقة السمارة من طرف

رئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية دراحي بوصلاح الأسبوع المنقضي ليتم التنقل رفقة مصالح مديرية المجاهدين لولاية ميلة ومصالح

ذات الجماعة المحلية والجهة المبلغة لمعاينة تلك الهياكل العظمية المكتشفة تحديدا على مستوى المسلك الفلاحي الرابط ما بين مشتتي “بوحاتم” و “الشرارو”.

وأضاف أنه وبعد الوقوف على هذا الاكتشاف تبين أنه مقبرة تضم 8 قبور تعود للفترة القديمة وتحديدا “الحقبة الرومانية”،

مستندا في ذلك إلى الدلائل المتمثلة في تقنية بناء القبور ووضعية الهياكل العظمية المدفونة بداخلها، فضلا عن اتجاهاتها “شرق-غرب”

فكلها تشير، كما قال, إلى طريقة الدفن المستعملة لدى الرومان وبالتالي فإن المعطيات “الأولية” تفضي إلى أن هذا الاكتشاف يعود للفترة الرومانية.

وصرح رئيس مصلحة التراث الثقافي كذلك بأن المعاينة التي تمت على الاكتشاف والموقع الموجود فيه “أفضت إلى أن القبور تعرضت

لعملية الفتح والتخريب نتيجة أشغال الحفر، كما تم استخراج جل الهياكل العظمية التي كانت بها، لافتا الانتباه إلى أن هذه المقبرة اكتشفت

فعليا سنة 2014 نتيجة لأشغال مشروع فتح مسلك فلاحي (طريق ترابي) للربط بين مشتتي “بوحاتم” و “الشرارو” استنادا إلى المعلومات التي قدمتها مصالح الدرك الوطني.