اكتشاف مهم من خلال جمع صخرة على كوكب المريخ

حققت المركبة الفضائية بيرسيفيرانس التابعة لوكالة ناسا اكتشافا مهما من خلال جمع صخرة على كوكب المريخ. يمكن أن تحتوي على ميكروبات متحجرة، وهي خطوة كبيرة جديدة في البحث عن آثار الحياة القديمة على الكوكب الأحمر.

وأخذ هذا الروبوت المستكشف عينة من سطح المريخ من صخرة. تسمى “شلالات تشيافا” على شكل رأس سهم. يمكن أن تحتوي على ميكروبات متحجرة يعود تاريخها إلى عدة مليارات من السنين. عندما كان الماء موجودا على الكوكب.

كما كان الكوكب الأحمر، الذي يتميز مناخه الحالي قاحلاً للغاية، منذ مليارات السنين بوجود أنهار وبحيرات وفيرة، والتي تبخرت الآن.

كما تم العثور على هذه الصخرة الغامضة في وادي نيريتفا، الذي كان في السابق موطنًا لنهر، وسرعان ما أثارت ضجة العلماء.

ولسبب وجيه: تمت ملاحظة ثلاثة أدلة موحية للحياة الميكروبية القديمة على سطحه.

أولاً، تقول ناسا إن الأوردة البيضاء التي تشكلتها كبريتات الكالسيوم تمتد على طول الصخرة. وهي علامة على أن الماء كان يمر عبر الصخر في مرحلة ما.

وبين هذه الأوردة توجد منطقة مركزية حمراء مليئة بالمركبات العضوية. وفقًا لأداة SHERLOC الموجودة على المركبة الجوالة، والتي تستخدم لتحديد التوقيعات البيولوجية على الصخور.

وأخيرًا، لوحظت بقع ضوئية صغيرة محاطة باللون الأسود تشبه تلك الموجودة في النمر. وتشبه الأخيرة البقع المرتبطة بوجود ميكروبات متحجرة، بحسب التحليلات التي أجراها جهاز PIXL الذي يدرس التركيب الكيميائي.

كما يوضح ديفيد فلانيري، عالم الأحياء الفلكية وعضو فريق بيرسيفيرانس العلمي: “على الأرض. غالبًا ما ترتبط هذه الأنواع من السمات الموجودة في الصخور بآثار متحجرة من الميكروبات التي عاشت تحت الأرض”.

للتأكد من أنها تشكل دليلاً على الحياة الميكروبية القديمة، يجب تحليل هذه العينات في مختبر على الأرض. وتخطط ناسا لإعادتهم مرة أخرى، وذلك بفضل مهمة أخرى مخطط لها في ثلاثينيات القرن الحالي.