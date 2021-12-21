اكتشاف مونديال العرب مطلوب في الدوري القطري

كشفت مصادر إعلامية عربية أن الظهير الأيسر للمُنتخب الوطني الجزائري واكتشاف مونديال العرب “إلياس شتي” يتجه للرحيل عن نادي الترجي الرياضي التونسي.

موقع “كووورة العربي” كشف أن اكتشاف مونديال العرب مطلوب في أندية الريان والسيلية والعربي الناشطة في دوري نجوم قطر.

كما قدم لاعب فريق شبيبة القبائل السابق شكوى في الفيفا ضد ناديه المكشخة بسبب عدم تلقيه مستحقاته المالية منذ مدة.

ويعد شتي اللاعب الجزائري الثالث الذي تستهدف أندية قطرية التعاقد معه بعد الثنائي سفيان بن دبكة ومحمد أمين توغاي.