اكتشاف وإخماد حريق وسط الغابة مصدره عجلة شاحنة ملتهبة في باتنة!

تمكنت، أمس، مصالح الغابات لبلدية “وادي الماء” ودائرة مروانة في ولاية باتنة، خلال دورية عادية، وبالتعاون مع عدد من المواطنين، من اكتشاف وإخماد حريق وسط غابة “تاجنانت” الكثيفة بأشجار البلوط، حيث مكّنت سرعة التدخل من تجنيب المنطقة حريقا نتائجه كانت مفتوحة على كل الاحتمالات.

وحسب المعاينة الميدانية بحضور “النهار”، فإن الحريق كان مصدره إضرام مجهولين النار في عجلة شاحنة في وسطها قطع خشبية جافة وقطع قماش يعتقد أنها كانت مبللة بمادة البنزين، مما يرجح فرضية الفعل الإجرامي المتعمد، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني.

وحسب رئيس مقاطعة الغابات لدائرة مروانة، محمد الصغير ملاخسو، في تصريح لـ “النهار”، فإن الخسائر المسجلة هي احتراق باقتين من أشجار البلوط، ولحسن الحظ سرعة تدخل أعوان الغابات بمعية مجموعة من المواطنين حال دون امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المنطقة الغابية الجبلية.