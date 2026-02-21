اكتشاف وحجز كنز نقدي يعود للفترة الرومانية

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم ما يقارب 10200 قطعة نقدية، من مادة البرونز.

وحسب بيان للوزارة، تُشير المعطيات الأولية إلى أن هذه القطع النقدية، تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع ميلادي).

كما تم العثور على 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة والتحديد العلمي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق السياسة الوطنية الرامية إلى صون الممتلكات الثقافية وحمايتها من كل أشكال المساس أو الاتجار غير المشروع. بما يعكس مستوى اليقظة والتكامل القائم بين مختلف مؤسسات الدولة.

وبهذه المناسبة، تقدمت وزيرة الثقافة والفنون بفائق عبارات الشكر والتقدير إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية عين الدفلى. نظير الاحترافية العالية والجاهزية الدائمة التي أبانت عنها. والدور المحوري الذي تضطلع به في حماية التراث الثقافي الوطني.

كما جددت الوزارة، التزامها الثابت بمواصلة جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي الوطني وتثمينه. وتعزيز آليات التنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات الأمنية. بما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويحفظ الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.