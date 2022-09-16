اكتشاف ورشة سرية لإنتاج وبيع الخمور في “عين الصفراء” بالنعامة!

نجح، أمس، أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “عين الصفراء” في ولاية النعامة، من توقيف شخص أنشأ ورشة سرية لإنتاج الخمور لغرض بيعها في الوسط الحضري، مع حجز 60 لترا من الخمر ومختلف الأدوات والمعدات التي كان يستعملها في عصره.

وجاء هذا في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها، وحسب ما صدر في بيان لخلية الإعلام لأمن ولاية النعامة، والذي تحوز جريدة “النهار” على نسخة منه، فقد تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “عين الصفراء” من الإطاحة بشخص متورط في إنتاج وبيع الخمور في الوسط الحضري، وهذا حسب معلومات مؤكدة، مفادها قيام شخص في العقد الثالث من العمر بإنشاء ورشة سرية لإنتاج الخمور وبيعها في الوسط الحضري بمدينة “عين الصفراء”.

على إثر هذا، واستغلالا للمعلومات الواردة إلى الفرقة، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه ولواحقه، أين كانت نتائجه إيجابية، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخص وحجز برميل بلاستيكي كبير الحجم معد لعصر العنب، يحتوي على كمية من الخمر مقدرة بحوالي 60 لترا. وأدوات ومعدات خاصة بإنتاج الخمر، 41 قارورة مشروبات غازية فارغة معدة للتعبئة و 10 قارورات مشروبات كحولية فارغة معدة للتعبئة بالإضافة إلى 10 قارورات بلاستيكية سعة 1 لتر فارغة معدة للتعبئة، ليتم بعدها إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة “عين الصفراء”.