اكتشاف ورشة سرية لتزوير السيارات وحجز 9 مركبات في قسنطينة    

التحقيقات قادت إلى تحديد هويات المتورطين وتوقيفهم

تمكنت عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بأمن دائرة حامة بوزيان بقسنطينة، من تفكيك جماعة أشرار تتكون من 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و47 سنة.

القضية بدأت بمعلومات وردت لذات المصالح، تفيد بأن هناك سيارة مشبوهة من نوع “بيجو 406” مشبوهة تجوب شوارع مدينة حامة بوزيان، لتباشر على إثرها قوات الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها التي استمرت قرابة الشهرين، مكنت في الأخير من الإيقاع بصاحب السيارة وتوقيفه رغم محاولته الإفلات من قبضة الأمن، أين تم اقتياده إلى مقر المصلحة رفقة المركبة المشبوهة، التي تبين بعد عرضها على الخبرة العلمية أن رقمها التسلسلي مزور وغير أصلي.

استمرار عناصر الأمن في التحقيقات، أفضى إلى توقيف مركبة أخرى من نوع “رونو 19” على مستوى السوق الأسبوعي، بينت الخبرة أن أوراقها هي أيضا مزورة بنفس الطريقة.

ومواصلة للتحريات وباستغلال المعطيات المتحصل عليها، تمكنت ذات للعناصر من العثور على ورشة سرية مشبوهة تستغل في عمليات التزوير، تم مداهمتها، وحجز مركبات كانت داخلها، وأخرى بمناطق مختلفة من إقليم الولاية بمجموع 9 سيارات أغلبها من علامة “رونو”.

على إثر ذلك، تم تقديم أفراد الشبكة أمام النيابة المحلية، في انتظار عرضهم أمام المحكمة بتهمة تكوين جماعة أشرار، التهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة وسائل وأدوات التزوير، تقليد أختام منجمية رسمية، وضع مركبات للسير غير مطابقة للمواصفات القانونية، النصب والاحتيال.