اكتشاف ورشة سرية لصناعة “الإكستازي” باستعمال الطباشير في باتنة!

الشرطة حجزت 67 قطعة طباشير.. 8 علب غراء، مهدئ ومعجون أسنان استعملت في صنع الأقراص

أطاحت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بأمن ولاية باتنة، في قضية سابقة من نوعها، بشابين يبلغان من العمر 29 و 32 سنة، مسبوقين قضائيا، قاما باستغلال مسكن أحدهما وتحويله إلى ورشة سرية لصناعة المؤثرات العقلية من نوع “إكستازي” بحي “كشيدة” في مدينة باتنة، حيث تم حجز 80 قرصا من ذات النوع مع عدة مكونات، يتم استخدامها في صنع هذه الأخيرة.

وحسب بيان صحافي صادر من خلية الإعلام والاتصال لدى أمن ولاية باتنة، فإنه تم حجز 67 قطعة طباشير مختلفة الألوان، 08 علب غراء، مهدئ ومعجون أسنان، 05 قوالب لصنع الأقراص المهلوسة، بالإضافة إلى 4 أقراص من نوع “بريغابلين”، “برامول” و”بنادول” وكذا 6 شفرات، كما تم حجز بخّاخة مسيّلة للدموع وسكين من الحجم الكبير مع مبلغ مالي يقدر بـ 4180 دج يعتبر من عائدات الترويج.

هذا وقد تم عقب استيفاء كل إجراءات التحقيق، عرض الموقوفين على النيابة المحلية بمحكمة باتنة الابتدائية.