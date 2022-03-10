اكتشاف ورشة سرية لصناعة القوارب بمزرعة في ڨديل بوهران

نجح أفراد من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بقديل في وهران من اكتشاف ورشة سرية لصناعة القوارب باحدى مزارع المنطقة.

العملية التي فتح تحقيقات موسعة بشانها استغلالا لمعلومات تم خلالها الإطاحة بأربعة اشخاص متورطين في القضية. فيما تم حجز 4 قوارب صيد مصنوعة داخل الورشة ثلاثة منها جاهزة.

فيما تم ضبط خلال نفس العملية قالبين خاصين لصناعة القوارب، هيكل خاص بصناعة قالب القوارب. برميلين من مادة rezine، 4 دلاء من مادة lorn, مضخة هواء. 4 علب من مادة الشمع المستعمل لازالة السبك. 16 رزمة من الألياف الزجاجة ومعدات اخرى مستعملة في الورشة.

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العملية نفذها أفراد الشرطة القضائية وانتهت بحجز قاربين خشبيين

نجح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بن مهيدي، بأمن ولاية الطارف، و في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية عبر قوارب الموت،من اكتشاف ورشة سرية لصناعة قوارب الموت، بأحد الأحياء الحضرية ببلدية بن مهيدي، مع توقيف 3 أشخاص في العقد الثالث و الرابع من أعمارهم ، ينحدرون من ولاية الطارف، حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات في حقه ، بعد إخطار الجهات القضائية .

العملية جاءت اثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة القضائية، مفادها وجود أشخاص يستغلون محل تجاري لصناعة قوارب الهجرة غير الشرعية عبر البحر ، بأحد مناطق بلدية بن مهيدي ، استدعى الأمر التدخل العاجل و السريع بعد فتح تحقيق امني ، الذي أسفر عن اكتشاف الورشة السرية، و التي هي عبارة عن محل تجاري داخل مجمع سكني ، كان بداخلها قاربين خشبيين تم الانتهاء من صناعتهما حديثا، و كدا معدات و مواد أولية التي تستخدم في صناعة القوارب و آلات أخرى في ذات الإطار. و قد تم تحرير محضر سماع في حق المعنيين، كما تم مباشرة حجز القوارب ، وانجاز ملفات قضائية ضدهم، لغرض إرسالهم إلى الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الدرعان، للنظر في التهم الموجهة إليهم، و المتعلقة أساسا في إنشاء ورشة سرية، لصناعة قوارب الموت بطريقة غير قانونية .