اكتشاف ورشة سرية لصناعة “الماييس” في تبسة
تمكنت شرطة الأمن الحضري السابع بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة العامة التابعين لأمن ولاية تبسة.بعد مداهمة ورشة لصناعة مادة “الفشار”، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 42 سنة.
وحجز معدات الورشة المخصصة في صناعة “الفشار”، منها آلة التحميص والغربلة والتغليف. بالإضافة إلى رزم من الورق المستعمل في ذلك. وكميات من مادة “الفشار” بعدة نكهات من ذات العلامة التجارية غير المرخصة وكمية من مادة “الشيبس” والمصبرات المختلفة. تنعدم فيها شروط الحفظ والتخزين، وعلب من البسكويت تنعدم فيها الوسم.
في حين العملية جاءت بناءً على معلومات تم استغلالها، تفيد بوجود مرأب في الحي الشعبي “طريق بكارية” بتبسة.يستغل كورشة سرية من طرف شخص في العقد الرابع من عمره، مخصصة في صناعة وتعليب “الفشار”. من دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد مداهمة لذات الورشة وتوقيف المشتبه فيه. تم إحضار ممثل عن مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تبسة.
الشرطة أوقفت شخصا عمره 42 سنة وحجزت عتادا
وأثناء مداهمة الورشة عثر بداخلها على معدات مختلفة تستعمل في التحميص والغربلة والتغليف. بالإضافة إلى 5 رزم من الورق المستعمل، كما تم ضبط 13870 وحدة من “الفشار” بعدة نكهات من ذات العلامة التجارية غير المرخصة. و840 وحدة “شيبس” و3750 وحدة من المصبرات المختلفة، تنعدم فيها شروط الحفظ والتخزين. وضبط 660 علبة من البسكويت ينعدم فيها الوسم. تم حجز المواد وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني في بلدية “بكارية” بتبسة. مع حجز المعدات المستغلة في تكوين الورشة إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتحويل ملف القضية أمام المحكمة لاحقا.
طالع ايضا: اكتشاف ورشة سرية لصنع الفحم وحجز براميل تستعمل كموقد للنيران في عنابة
الدرك أوقف صاحب الورشة بعدما تسبب في اندلاع حرائق بغابة الطاشة
أطاحت، نهاية الأسبوع، قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال في عنابة، بصاحب ورشة ورشة سرية لصناعة الفحم وقطع أشجار الغابات بطرق غير قانونية في عنابة. تحضيرا لبيع هذه المادة أيام عيد الأضحى المبارك. وتسببت هذه الورشة في اندلاع حرائق مهولة بغابات قرية الطاشة مؤخرا.
وأوضحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه. أن وقائع هذه القضية تعود لورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال. مفادها انبعاث دخان من الغابة المحاذية للمفرغة العمومية الكائنة بقرية طاشة ببلدية برحال. وقد تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم اكتشاف ورشة لصناعة مادة الفحم. أين تم حجز مجموعة من الأكياس البلاستيكية الفارغة المهيأة لتخزين فيها مادة الفحم.
إلى جانب حجز براميل معدة كموقد لصناعة الفحم، بالإضافة إلى تسجيل وجود نار مشتعلة امتدت من الورشة. وتسببت في احتراق حوالي 1 هكتار من الأحراش الغابية وأشجار الزيتون البري وأشجار الفلين.
وأوضحت ذات المصادر في البيان، أنه بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات. تمكن أفراد الفرقة من التوصل إلى تحديد صاحب الورشة وتوقيفه بوسط مدينة برحال. حيث اعترف بأفعاله، ما تطلب اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تحضيرا لتقديمه أمام السلطات القضائية المختصة بمحكمة برحال.