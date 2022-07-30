اكتشاف ورشة سرية لصناعة “الماييس” في تبسة

تمكنت شرطة الأمن الحضري السابع بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة العامة التابعين لأمن ولاية تبسة.بعد مداهمة ورشة لصناعة مادة “الفشار”، من توقيف مشتبه فيه يبلغ من العمر 42 سنة.

وحجز معدات الورشة المخصصة في صناعة “الفشار”، منها آلة التحميص والغربلة والتغليف. بالإضافة إلى رزم من الورق المستعمل في ذلك. وكميات من مادة “الفشار” بعدة نكهات من ذات العلامة التجارية غير المرخصة وكمية من مادة “الشيبس” والمصبرات المختلفة. تنعدم فيها شروط الحفظ والتخزين، وعلب من البسكويت تنعدم فيها الوسم.

في حين العملية جاءت بناءً على معلومات تم استغلالها، تفيد بوجود مرأب في الحي الشعبي “طريق بكارية” بتبسة.يستغل كورشة سرية من طرف شخص في العقد الرابع من عمره، مخصصة في صناعة وتعليب “الفشار”. من دون استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وبعد مداهمة لذات الورشة وتوقيف المشتبه فيه. تم إحضار ممثل عن مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تبسة.

الشرطة أوقفت شخصا عمره 42 سنة وحجزت عتادا

وأثناء مداهمة الورشة عثر بداخلها على معدات مختلفة تستعمل في التحميص والغربلة والتغليف. بالإضافة إلى 5 رزم من الورق المستعمل، كما تم ضبط 13870 وحدة من “الفشار” بعدة نكهات من ذات العلامة التجارية غير المرخصة. و840 وحدة “شيبس” و3750 وحدة من المصبرات المختلفة، تنعدم فيها شروط الحفظ والتخزين. وضبط 660 علبة من البسكويت ينعدم فيها الوسم. تم حجز المواد وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني في بلدية “بكارية” بتبسة. مع حجز المعدات المستغلة في تكوين الورشة إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف وتحويل ملف القضية أمام المحكمة لاحقا.

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