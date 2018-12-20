اكتشاف ورشة سرية لصناعة حلويات سامة في خميس الخشنة

الدرك ضبط 3 عاملات في حالة تلبس وحجز قوالب بلاستيكية غير صحية

أطاحت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بومرداس، بورشة سرية مختصة في صناعة الحلويات يقوم صاحبها بأعمال تدليسية من شأنها الإضرار بصحة المستهلك، خاصة وأن الحلويات التي تنتجها هذه الورشة السرية موجهة للأطفال الصغار.

العملية حسب مصادر «النهار» والتي نفذتها قوات الدرك الوطني، تعود إلى معلومات تحصل عليها أفراد فصيلة البحث والتحري، مفادها وجود ورشة بحي أول نوفمبر ببلدية ولاد موسى يقوم صاحبها باستعمال أحد المحلات لصناعة الحلويات الحاملة لعلامة الشهرة «حلويات متيجة» موجهة للاستهلاك، خاصة الأطفال، وهذا على شكل قوالب متعددة الألوان.

وبعد تأكيد المعلومات الواردة إلى عناصر الدرك الوطني، تم تشكيل دورية من فرقة درك خميس الخشنة مرفوقين بأعوان مفتشية التجارة لدائرة خميس الخشنة، ليتم مداهمة الورشة، أين تم ضبط ثلاث عاملات يقمن بتعليب وتوضيب منتوج الحلوى الجاهز ووضعه في سلات معدة لغرض التوزيع لمحلات البيع بالجملة وموردين من عدة ولايات.

وبعد توقيف العمال في حالة تلبس، تم توقيف صاحب الورشة المدعو «ع.م» البالغ من العمر 50 سنة، القاطنة ببلدية ولاد موسى، حيث تبين أن المعني ظل يمارس هذا النشاط السري وغير المرخص لمدة أشهر طويلة.

البحث داخل الورشة أسفر عن حجز مواد أولية تستعمل في صناعة هذه الحلوى «سكر وسميد»، إضافة إلى القوالب البلاستيكية المستعملة في التعليب، كما تم العثور على مادة حافظة «سوربات البوتاسيوم» وملونات غذائية «حمراء وصفراء» مجهولة المصدر تستعمل في عملية إنتاج هذه الحلويات، ولم يقدم صاحب الورشة فواتير شراء المواد الأولية.

ومن بين ما توصلت إليه مصالح الأمن خلال العملية قيام المعني بإصدار فواتير وهمية قدمها لزبائنه لإظهارها للمصالح الأمنية عند المراقبة، حيث عثر على فاتورتين قيمة كل واحدة أزيد من مليار سنتيم، وأشار مصدر «النهار» إلى أن المحجوزات من المواد الأولية كانت ستغرق السوق بأطنان من هذه الحلوى.