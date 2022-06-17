اكتشاف ورشة سرية لصنع الفحم وحجز براميل تستعمل كموقد للنيران في عنابة

الدرك أوقف صاحب الورشة بعدما تسبب في اندلاع حرائق بغابة الطاشة

أطاحت، نهاية الأسبوع، قوات الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال في عنابة، بصاحب ورشة ورشة سرية لصناعة الفحم وقطع أشجار الغابات بطرق غير قانونية في عنابة. تحضيرا لبيع هذه المادة أيام عيد الأضحى المبارك. وتسببت هذه الورشة في اندلاع حرائق مهولة بغابات قرية الطاشة مؤخرا.

وأوضحت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة في بيان صحافي تحوز “النهار” على نسخة منه. أن وقائع هذه القضية تعود لورود معلومات لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببرحال. مفادها انبعاث دخان من الغابة المحاذية للمفرغة العمومية الكائنة بقرية طاشة ببلدية برحال. وقد تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، حيث تم اكتشاف ورشة لصناعة مادة الفحم. أين تم حجز مجموعة من الأكياس البلاستيكية الفارغة المهيأة لتخزين فيها مادة الفحم.

إلى جانب حجز براميل معدة كموقد لصناعة الفحم، بالإضافة إلى تسجيل وجود نار مشتعلة امتدت من الورشة. وتسببت في احتراق حوالي 1 هكتار من الأحراش الغابية وأشجار الزيتون البري وأشجار الفلين.

وأوضحت ذات المصادر في البيان، أنه بعد تنشيط عنصر الاستعلام وتكثيف التحريات. تمكن أفراد الفرقة من التوصل إلى تحديد صاحب الورشة وتوقيفه بوسط مدينة برحال. حيث اعترف بأفعاله، ما تطلب اقتياده مباشرة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. تحضيرا لتقديمه أمام السلطات القضائية المختصة بمحكمة برحال.