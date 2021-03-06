اكتشاف ورشة لتزوير الدينار في تلمسان وحجز 30 مليونا “مدرحة”

العملية مكّنت من حجز معدّات تزوير مع توقيف 4 أشخاص

تمكنت، أول أمس، فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من إحباط محاولة لترويج مبلغ هام بالعملة الوطنية مقدر بـ 30 مليون سنتيم مزورة، وهذا عقب استغلال معلومات مؤكدة حول وجود نشاط مشبوه في إطار نقل وتزوير وبيع العملة المزوّرة بين مدينة مغنية الحدودية ومدينة صبرة.

وعليه تمّ وضع خطة أمنية محكمة بين المدينتين، فتكللت المهمة بالقبض على تاجر خضر بحوزته مبلغ مزوّر قدر بـ 4 ملايين سنتيم، ليعترف المشتبه فيه خلال استجوابه بمقايضة المبلغ المزور بمبلغ مالي سليم بالعملة الوطنية مقدر بمليونين سنتيم، وتم على إثرها إطلاق سلسلة مداهمات بحثا عن الورشة السرية المستغلة في تقليد العملة الوطنية، وهو الأمر الذي مكّن من ضبط مبلغ مالي إضافي كان في طريقه للتوزيع والتسويق، والمقدر بزهاء 26 مليونا مزوّرا، فضلا عن ضبط معدات متنوعة تدخل في تقليد العملة، على غرار حواسيب ومواد كيماوية.

وقد أفضت التحقيقات إلى توقيف 4 مشتبه فيهم في هذه القضية، وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم وضع المتهم الرئيسي رهن الحبس المؤقت، موازاة مع استفادة البقية من الإفراج المؤقت إلى حين الانتهاء من التحقيق الأمني والقضائي.