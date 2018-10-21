اكتشاف ورشة لتزوير النقود ومخزن خمور داخل منزل في «عين معبد» بالجلفة!

الدرك حجز أوراقا نقدية مزوّرة من فئة 2000 دينار

وضعت، نهار أمس السبت، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين معبد شمال ولاية الجلفة حدّا لنشاط شابّ كان يستغل منزله الكائن بحي العنصر بوسط المدينة في بيع المشروبات الكحولية الموجّهة للبيع بطرق غير شرعية وتزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج، وطرحها للتداول على مستوى ولاية الجلفة.

وحسبما أفاد به مصدر موثوق لـ«النهار»، فإنّ حيثيات القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة معلومات مؤكّدة مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم كمية معتبرة من المشروبات الكحولية كانت مخبّأة بإجكام داخل منزل بحي العنصر ببلدية عين معبد، والتي كان بصدّد ترويجها في الوسط الحضري.

وبعد التأكّد من صحة المعلومات تمّ حجز أزيد من 2000 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ4000 دج.

وكشف ذات المصدر أنّ المشتبه فيه تمّ إخضاعه لإجراء المثول الفوري، ليصدر في حقه أمر إيداع، فيما وضعت السلعة المحجوزة تحت تصرف أملاك الدولة.