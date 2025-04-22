اكتشاف ورشتين سريتين لصنع وتسويق ملابس Lacoste مقلدة بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من وضع حد لنشاط ورشتين سريتين مختصتين في صنع الملابس الرياضية من علامات تجارية مقلدة وتسويقها على أنها منتجات أجنبية أصلية.

وهي العملية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لهتين الورشتين لتباشر ذات العناصر. تحرياتها الميدانية التي أسفرت عن اكتشاف ورشتين سريتين مختصتين في صنع الملابس الرياضية. من علامات تجارية مقلدة LACOSTE وتسويقها على أساس أنها منتجات أجنبية اصلية .

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية واستصدار إذن بالتفتيش. تم مداهمة المكان أين اسفرت العملية عن ضبط 150 معطفا رياضيا. 125 بدلة رياضية تحمل علامة تجارية مقلدة من نوع لاكوست، 26 ماكنة خياطة. آلتي ضغط لإلصاق وسم العلامة المقلدة، 4 مكواة، 3 آلات قاطعة للخيط و10 لفات كبيرة من القماش.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد اصحاب الورشتين الذين تمت متابعتهم بجنحة تقليد علامة تجارية. ممارسة نشاط تجاري قار دون سجل تجاري عدم الفوترة، جنحة عدم التصريح والاحتيال على المستهلك.

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