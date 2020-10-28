اكتشاف وكر دعارة وتوقيف 13 شخصا بينهم 4 نسوة في برج بوعريريج!

بعد مداهمة محل تجاري ومنزلين في العناصر

تمكنت أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية في برج بوعريريج، من توقيف 13 شخصا مشتبها فيهم، بينهم 4 نساء، تتراوح أعمارهم بين 21 و 45 سنة، لتورطهم في قضية إنشاء محل للفسق والدعارة، مع حجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى أسلحة من الصنف السادس.

العملية تمت بناءً على معلومات مؤكدة، مفادها تحويل محل تجاري ومنزلين متواجدين ببلدية العناصر في ولاية برج بوعريريج، إلى أوكار للفسق والدعارة وفساد الأخلاق، وتناول المشروبات الكحولية واستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة، ومن أجل وضع حد لهذا النشاط غير القانوني وتوقيف الجماعات الإجرامية الوافدة عليهم، تم اتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، مع وضع خطة محكمة لمداهمة الأماكن المشبوهة والقيام بعمليات التفتيش. وأفضت العملية إلى توقيف 13 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 4 نساء، وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية والأقراص المهلوسة وقطع من المخدرات المجهزة للاستهلاك ومشط من حبوب منع الحمل و 4 من الواقيات الذكرية، مع حجز أسلحة من الصنف السادس متمثلة في سكين، ساطور، 27 قارورة “مولوتوف” مهيأة للاستعمال، ليتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداع 8 أشخاص الحبس، مع وضع 5 أشخاص مشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية.