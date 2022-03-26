اكتشاف وكر للقمار وألعاب اليانصيب وتوقيف 9 أشخاص في الطارف

في إطار محاربة الجريمة بشتى انواعها، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الدرعان في ولاية الطارف. في اكتشاف وكر للقمار وألعاب اليناصيب، بإحدى البيوت المهجورة على مستوى منطقة الدرعان.

وأسفرت العملية عن توقيف 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 60 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة الدرعان. منهم اثنان يديران الوكر. بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية كانت تستعمل في القمار وألعاب اليناصيب وأسلحة بيضاء محظورة وقطع صغيرة من المخدرات.

حيث تم تحويل جميع المشتبه فيهم على مقر الشرطة، لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

اكتشاف وكر القمار وألعاب اليناصيب بأحراش منطقة الدرعان، جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الشرطة. مفادها وجود شخصين يتخذان من إحدى البيوت المهجورة بالمنطقة الغابية عند مخرج الدرعان. كوكر للقمار وألعاب اليناصيب، ويجتمع فيه العديد من المنحرفين والمطلوبين. استدعى الأمر التدخل ومداهمة المكان.

إثر ورود معلومات دقيقة للمصالح الأمنية

بعد اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، حيث تم ضبط العديد منهم في عمليات القمار واليخت واليناصيب. ليتم توقيفهم وتحويلهم على التحقيق. وقد تم تحرير محضر سماع في حق المشتبه فيهم. وتكوين ملف قضائي لهم، على أن يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما. خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا في إنشاء وكر للقمار. حمل سلاح أبيض محظور.

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