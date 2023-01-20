اكتشاف يهدد بكارثة في قاع البحر المتوسط

توصل مجموعة من الباحثين لإكتشاف مذهل تحت بركان كولومبو، الذي ينشط في قاع البحر المتوسط قرب جزيرة سانتوريني اليونانية.

وقال الباحثون أنهم اكتشفو “غرفة صهارة” تحت البركان، مما “يشكل خطرا جسيما”، حيث يمكن أن ينتج عنه انفجار بركاني شديد.

كما قد يولد موجات مد عاتية (تسونامي) في المستقبل القريب.

واستخدم العلماء تقنية تصوير جديدة للبراكين تنتج صورا عالية الدقة.

ويوصي الباحثون بمراقبة المخاطر قرب البراكين البحرية النشطة الأخرى، لتحسين التقديرات المتعلقة بالوقت المحتمل لحدوث ثوران بركاني.

وكتبوا: “تشير الحالة الحالية للغرفة إلى أن انفجارا ذا تأثير كبير في المستقبل أمر ممكن (وإن لم يكن وشيكا). لذلك نقترح إنشاء مرصد دائم يتضمن المراقبة المستمرة للزلازل وقاع البحر”.