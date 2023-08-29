اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من 2023

كشف ربيع باجي مدير قسم الإستكشافات بمجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات الحفر الجارية منذ مطلع سنة 2023. مكنت من اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من العام الجاري .

وفي حوار خاص للقناة الإذاعية الأولى قال باجي “إن معظم هذه الإستكتشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الإستغلال الحالية. مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج. وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية”.

وأضاف ذات المتحدث بأن سوناطراك تتميز بنجاعة الإكتشافات من حيث انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف. والتي لا تتجاوز 01 دولار مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 08 دولارات.

كما أوضح باجي أن الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد. باستخدام أحدث التكنولوجيات وتم لحد الآن الإنتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفرالمتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية.

من جهة أخرى ، كشف مدير قسم الإستكشافات بشركة سوناطراك بأن الشركة تخطط لانجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات. والحسابات في أقرب الآجال مما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة في مجال سرعة. معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد.