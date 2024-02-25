اكتشاف 100 نوع جديد من الأسماك

تم اكتشاف أكثر من مائة نوع جديد خلال رحلة استكشافية تحت الماء أجريت في أعالي البحار قبالة سواحل تشيلي.

ويتجه علماء من معهد شميدت للمحيطات قبالة سواحل أمريكا الجنوبية كجزء من رحلة استكشافية تسمى “الجبال البحرية. في جنوب شرق المحيط الهادئ”، في الفترة ما بين 8 جانفي و11 فيفري 2024.

ولدراسة قاع المحيط، يستخدم الفريق روبوتًا مناسبًا، قادرًا على النزول إلى عمق 4500 متر. وكان مسؤولاً عن مسح هذه الأماكن وجمع البيانات للعلماء.

يتيح عملهم رسم خرائط لما يقرب من 53000 كيلومتر مربع من المحيط ويكشف بشكل خاص عن وجود أربعة جبال بحرية. ظلت مجهولة حتى الآن. ويبلغ ارتفاع إحداها، التي أطلق عليها الفريق اسم سوليتو، أكثر من 3500 متر.

وكجزء من أبحاثهم، اكتشف العلماء أيضًا العديد من أنواع الحيوانات التي لم تكن معروفة سابقًا.

ومن بينها الكركند وقنافذ البحر والقشريات الصغيرة بالإضافة إلى أنواع جديدة من الشعاب المرجانية.

قال الدكتور خافيير سيلانيس، الذي قاد مجموعة الباحثين: “لقد تجاوزنا توقعاتنا بكثير خلال هذه الرحلة الاستكشافية”.

ويقول: “نتوقع دائمًا العثور على أنواع جديدة في هذه المناطق النائية والقليلة الاستكشاف. لكن الكميات التي وجدناها، خاصة بالنسبة لمجموعات معينة مثل الإسفنج، مذهلة”.

وتثير هذه النتائج أملا كبيرا بين العلماء الذين يأملون في أن يتمكنوا من “تعزيز معرفتنا بالحياة على الأرض”. بحسب مديرة معهد الأبحاث جيوتيكا فيرماني.

الآن، المهمة لم تنته بعد بالنسبة لعلماء الأحياء. تحذر جيوتيكا فيرماني من أن “التعرف الكامل على الأنواع قد يستغرق سنوات عديدة”.

ومع ذلك، يقول الباحثون: “اكتشف العلماء أن كل جبل بحري يضم أنظمة بيئية متميزة، والعديد منها معرض للخطر”.

ولا تزال العديد من النظم البيئية مجهولة من قبل العلماء، وخاصة في أعماق البحار.

وقد حددت مؤسسة نيبون ونيكتون، التي يعد معهد أوشن شميدت شريكا فيها. هدفا يتمثل في اكتشاف “100 ألف نوع بحري جديد” في السنوات العشر المقبلة.