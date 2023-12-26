اكتشاف 5 جثث من نفس العائلة في شقة

تم اكتشاف جثث خمسة أشخاص هامدة في شقة في مو (سين إت مارن) بفرنسا مساء يوم أمس الاثنين.

وتم فتح تحقيق صارخ في القتل العمد، حسبما قال المدعي العام في مو جان بابتيست بلادييه. أثناء الليل. من الاثنين إلى الثلاثاء، تأكيدا للمعلومات الواردة من موقع Actu 17.

الضحايا، هم “امرأة وأطفالها الأربعة الصغار” الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات و7 سنوات و4 سنوات و9 أشهر.

كما علمت RMC أن الشرطة ألقت القبض على الأب، البالغ من العمر 33 عامًا، صباح الثلاثاء في سيفران. في منطقة سين سان دوني، في منزل والده.

التسلسل الزمني للأحداث يتشكل شيئًا فشيئًا. تمكنت قناة BFMTV من التحدث مع أحد الجيران. التي تعيش في المبنى المقابل، والتي كانت من المقرر أن تلتقي مع الضحية البالغة من العمر 35 عامًا. ولما لم تراها تصل حاولت الاتصال بها هاتفيا وطرقت بابها دون جدوى.

وفي وقت لاحق، كان ابن هذا الجيران هو الذي طرق الباب. وهناك كان الأب ليجيب: «الجميع نائمون».

وفي اليوم التالي، مساء 25 ديسمبر، عاد الجار إلى الموقع وشاهد آثار دماء في رواق المبنى. فقرر الاتصال بالشرطة التي اكتشفت مشهدا مروعا

كما علمت قناة BFMTV أيضًا، فإن العديد من الجيران وصفوا الأب بأنه “مريض نفسيًا”. ويقال إنه هاجم هذه الأم بالفعل في الماضي.

وفي عام 2019، هاجم المتهم زوجته بسكين. وتم إغلاق الإجراء بسبب الحالة المرضية للزوج. الذي كان يعاني من قصور عقلي وتم إلغاء تمييزه، وفقًا لتقارير RMC.

كمت سيعقد المدعي العام في مو مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء خلال النهار حول هذه القضية في المحكمة القضائية. وأوكلت التحقيقات إلى دائرة الشرطة القضائية في فرساي.