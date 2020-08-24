اكتشاف 79 مستوعبا من “حمض الهيدريك” ومواد خطيرة في مرفأ بيروت!

أعلن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الإثنين، الكشف عن 79 مستوعبا من “حمض الهيدريك” ومواد سائلة خطيرة أخرى في منطقة الإنفجار بمرفأ بيروت.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فإن الكشف عن هذه المستوعبات تمّ خلال عملية مسح في الفترة الممتدة من 14 إلى 22 أوت الجاري من طرف الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق خبراء فرنسي.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني بأن الفرق المتخصصة اكتشفت 25 مستوعبا يحتوي كل منها على مادة “حمض الهيدريك”، بالإضافة إلى 54 مستوعبا تحتوي مواد يشكّل تسرّبها من المستوعبات خطرا كبيرا.

وأكدت بيان القيادة بأنه جرت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، فيما تجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن منطقة المرفأ.