اكتشفوا قناة النهار على تيك توك.. فيديوهات ترند تصنع الحدث في الجزائر
بقلم النهار اونلاين
تطل عليكم قناة النهار عبر التطبيق الأكثر شهرة على مواقع التواصل الإجتماعي، تيك توك، من خلال حسابها الرسمي.
وتقترح عليكم قناة النهار على تطبيق تيك توك باقة من الفيديوهات المتنوعة بين الأخبار والبرامج ومقاطع تصنع الحدث والترند في الجزائر.
يمكنكم الإنظمام إلى قناة النهار على تطبيق تيك توك عبر الرابط التالي: https://www.tiktok.com/@ennhar.tv
النهار معكم حيثما كنتم بقنواتها عبر كل مواقع التواصل الإجتماعي.
رابط دائم : https://nhar.tv/wm0lx