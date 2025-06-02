اكتمال تعداد المنتخب الوطني استعدادًا لوديتي رواندا والسويد

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ،اليوم الاثنين، اكتمال تعداد المنتخب الوطني الذي يجري تربصا تحضيريا استعدادًا للمباراتين الوديتين المرتقبتين أمام رواندا والسويد.

ونشرت “الفاف” صوراً لالتحاق نجوم الخُضر بأرض الوطن، على غرار رياض محرز. ورامي بن سبعيني وأمين غويري وإسماعيل بن ناصر.

ليكتمل تعداد المنتخب الوطني الذي يدخل تربصاً تحت إشراف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش. وفق برنامج مكثف يهدف إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين. وتعزيز الانسجام داخل المجموعة قبل الاستحقاقات المقبلة.

وتندرج هاتان الوديتان في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات الرسمية القادمة، إذ يسعى الطاقم الفني إلى تجريب بعض الخطط التكتيكية وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العناصر للظهور.