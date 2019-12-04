اكثر من 456 ألف موظف في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني معنيون بالإدماج

لجنة لإحتساب سنوات الخدمة في التقاعد

أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل أن أكثر من 456 ألف موظف وعامل على المستوى الوطني الذين يعملون في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني.

وبرنامج حاملي الشهادات التابع لوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة معنيون بالإدماج في مناصب دائمة آفاق 2021.

و صرح عبد القادر جابر ان زيارته إلى تيارت جاءت لشرح الإجراءات الخاصة بتسوية المستفيدين من مناصب شغل الخاصة بعقود المساعدة على الإدماج المهني.

وكشف أن الجهاز منذ نشائه سنه 2008 سغل 2مليون موظف وعامل تم إدماج الكثير منهم خاصة في القطاع الاقتصادي و أضاف المدير العام أن 40 ألف موظف من حاملي الشهادات.

وهذا في إطار جهاز التشغيل التابع لوزارة التضامن والأسرة على المستوى الوطني سيتم تحويلهم إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني ثم تتم تسوية وضعيتهم.

مضيفا أن المديرية العامة قد شكلت لجنة وطنية لدراسة وضعية العقود التي تم فسخها لأسباب معينة قصد ايجاد حل لإعادة تسوية وضعية هؤلاء المتضررين. كما تم تنصيب لجنة مختلطة تضم ممثلين من مختلف الهيئات المعنية من أجل إحتساب سنوات الخدمة في التقاعد.