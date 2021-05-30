الآلاف يتظاهرون في واشنطن تأيدا للفلسطينيين

تظاهر أكثر من ألف شخص، مساء أمس السبت، في واشنطن دفاعاً عن حقوق الفلسطينيّين.مطالبين بإنهاء المساعدات من جانب الولايات المتحدة لصالح الكيان الصهيوني.

وتجمّع المشاركون أمام نصب لنكولن التذكاريّ، وهو مكان رمزي للاحتجاج في العاصمة الأميركيّة، مردّدين شعارات تعبّر عن رغبتهم في رؤية “فلسطين حرّة” ومطالبين بإنهاء ما يعتبرونه “فصلاً عنصريّاً” من جانب اليهود بحقّ الشعب الفلسطيني.

ووسط مئات من الأعلام الفلسطينيّة التي رفعها الحشد الذي كان عدد المشاركين فيه أكبر بكثير من المسيرات السابقة المؤيّدة للفلسطينيّين.

وقال المحامي شريف سلمي الذي شارك في التظاهرة لوكالة فرانس برس: “نأمل في توجيه رسالة واضحة إلى حكومة الولايات المتحدة مفادها أنّ الأيّام التي كانت تدعم فيها الكيان الصهيوني بدون تداعيات قد ولّت”.

وأضاف المحامي البالغ 39 عاماً والمقيم بواشنطن: “سنواجه أيّ سياسي يواصل تمويل السلاح لليهود. سنُعارضهم، سنصوّت ضدّهم، وسنموّل خصومهم، حتى نتغلّب عليهم في صناديق الاقتراع”.

و قالت مشاركة أخرى في المظاهرات :”إنّ هناك “تغييراً هائلاً” يجري في الولايات المتحدة لصالح القضيّة الفلسطينيّة”.يذكر إن ما بين 10 و21 ماي، قتل اليهود أكثر من 254 فلسطينياً من بينهم 66 طفلاً، وأصيب 1948 شخصاً بجروح مختلفة.