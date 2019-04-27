الآلاف يشيعون المرحوم عباسي مدني إلى مثواه الأخير

شيع الآلاف، اليوم السبت، بعد صلاة العصر، المرحوم الشيخ عباسي مدني إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي امحمد بالعاصمة.

ووصل جثمان أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ “الفيس” المحل، إلى أرض الوطن اليوم السبت بعد الظهر، قادما من العاصمة القطرية الدوحة.

وتم تشييع المرحوم، إلى مثواه الأخير الآلاف، الذين حضروا من كل مكان، لتقديم واجب العزاء إلى عائلة الفقيد في بلدية بلكور بالعاصمة.

كما حضر العديد من القيادات السابقة في “الفيس المحل” على غرار علي قمازي وعلي جدي، والكثير من محبي ومتابعي الشيخ عباسي مدني.