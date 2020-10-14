الآن.. الإعلان عن نتائج البكالوريا

أفرجت وزارة التربية الوطنية، في هذه الأثناء، عن نتائج شهادة التعليم الثانوي “البكالوريا”.

واستطاع التلاميذ معرفة نتائج البكالوريا بداية من الساعة الثالثة زوالا، عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

كما أعلمت الوزارة، بأن الإعلان عن النتائج يكون أيضا عبر متعاملي الهاتف النقّال الثلاثة “موبيليس”، “أوريدو” و”جازي” بتشكيل رقم *567#.

كما سيتم نشر النتائج عبر المؤسسات التربوية بداية من الساعة 15:00 سا حتى يتمكن جميع التلاميذ من التعرّف على نتائجهم.

ووصلت نسبة النجاح العامة إلى 55.30 من المائة، حيث احتل تلاميذ شعبة الرياضيات المرتبة الأولى بنسبة 80.22 ٪.

يليهم تلاميذ شعبة اللغات الأجنبية بنسبة 67.78 من المائة.

أما بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية، فقد تراجعت نتائج التلاميذ فيها إلى المرتبة الرابعة بنسبة 56.97 من المائة.

وشعبة تقني رياضي بنسبة 58.48 من المائة، أما النسبة الأقل، فكانت من نصيب تلاميذ شعبة التسيير والاقتصاد بـ38.09 من المائة.

هذا ويعدّ ناجحا كل تلميذ تحصل على معدل 9 من 20، حسب ما أعلن عنه وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قبل ثلاثة أيام.