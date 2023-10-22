الآن..غارات إسرائيلية مكثفة على مدينة غزة

يقصف في هذه الأثناء العدوان الصهيوني مدينة غزة، بغارات مكثفة

وقصفت الطائرات الهمجية للكيان الصهيونيمنزلا مأهولا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقد وصل عدد الشهداء منذ فجر اليوم الى 143 شهيدا، و262 جريحا وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن استشهاد 4741 شهيد و15898 جريح منذ بداية العدوان الصهيوني.

كما كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 1903 طفل جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية.