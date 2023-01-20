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قناة النهار

الأئمة في خطبة الجمعة.. حذار من القـ.ـاتل الصامت مع موجة البرد الحالية

بقلم قناة النهار
الأئمة في خطبة الجمعة.. حذار من القـ.ـاتل الصامت مع موجة البرد الحالية
الجزائر
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رابط دائم : https://nhar.tv/VmObv
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