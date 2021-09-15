الأئمة وأسرة المساجد يشيدون بقرار رئيس الجمهورية حول اليوم الوطني للإمام

أشاد الأئمة وشيوخ الزوايا وأساتذة التعليم القرآني ، بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإقرار 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام.حسب بيان لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وجاء في البيان، أن الأئمة وأسرة المساجد إستبشروا بهذا اليوم الوطني، المصادف لذكرى وفاة أحد أعلام الجزائر الشيخ محمد بن الكبير. وإعتبروا هذه اللحظة محطة فارقة في إنجازات الجزائر الجديدة.

وبهذه المناسبة قدم الأئمة شكرهم لرئيس الجمهورية، الذي أشاد بدور الإمام في المحافظة على مقومات الأمة وخدمة المجتمع وتماسك الوطن.كما يدعوا هذا الموقف الجميع إلى إستشعار القيمة الحقيقية للإمام وإيلائهم مكانتهم السنية في المنظومة الإجتماعية.مما يدفع اللأسرة المسجدية إلى بذل المزيد من العطاء والجهود في خدمة الدين والوطن.

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