الأئمة يتكفلون بتوزيع 3000 قفة رمضان على العائلات المعوزة بالعاصمة

سيقوم أئمة العاصمة بتوزيع قفة رمضان لهذه السنة والتي سيستفبد منه نحو 3000 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان.

وأوضح مدير الشؤن الدينية والاوقاف للولاية بوذراع زهير اليوم الاربعاء في تصريح لـ وأج أن ائمة المساجد وعبر كافة بلديات الولاية.

سيعملون مع حلول الشهر الفضيل على توزيع 3000 إعانة على العائلات المعوزة ممثلة في قفة رمضان.

ومن المتوقع ان يصل تعداد العائلات المعنية بالاستفادة من زكاة الفطر والتي ستوزع أيضا من قبل ائمة المساجد الى15.000 عائلة.

واضاف ذات المسؤول أن كل الترتيبات والتحضيرات جارية لاستقبال الشهر الفضيل سواء على مستوى المساجد او المدارس القرانية.

كما تشرع المديرية في هذا الخصوص في اعادة تفريش وتهيئة وتكييف المساجد لاستقبال المصلين وايضا لاستقبال طلبة وتلاميذ المدارس القرآنية.