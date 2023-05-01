الأئمة يثمنون قرار الرئيس تبون بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى

ثمنت النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، قرار رئيس الجمهورية، المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر بدل يومين.

وفي تصريح للصحافة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية قال أمين العام للنقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي

أن النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، “تثمن تجاوب رئيس الجمهورية مع المقترح الذي تقدم به وزير الشؤون الدينية والأوقاف المتضمن تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى ثلاثة أيام مدفوعة الأجر”، مشيرا الى أن هذا القرار يأتي في إطار “تعظيم شعائر الدين الاسلامي الحنيف”.

وأضاف حجيمي أن هذا القرار يهدف إلى “تقوية أواصر التضامن والتآزر المتجذرة في أوساط المجتمع الجزائري، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات الدينية”.

ووافق مجلس الوزراء، المجتمع أمس الأحد برئاسة رئيس الجمهورية، على تمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى إلى 3 أيام مدفوعة الأجر.