الأئمة يستنكرون..لا لنشر مواد الإفطار عبر الفيسبوك في رمضان

إستنكر عدد من الأئمة نشر لموائد الإفطار عبر صفحات الفيسبوك الذي يعتبرونه نوع من التباهي والمساس بفئة بسيطة من المجتمع.

أصبحت صفحات التواصل الإجتماعي خلال شهر رمضان وكأنك في مسابقة لأفضل موائد الافطار والتي تزينت بأشهى المأكولات.

وصرح جلول حجيمي إمام مسجد الفضيل الورثلاني أن المواضيع التي يحدث فيها التباهي على صفحات التواصل، ولذي يصل حتى الاسراف والتبذير.

قد يضر ببعد الفئات البسيطة من المجتمع التي تتأثر عندما تشاهد هذه المظاهر وقد يصل الامر لحد الطلاق.

فلابد من الابتعاء عن الرياء ومضرة الفقراء خاصة في الشهر الفضيل والمساهمة في الاعمال الخيرية .