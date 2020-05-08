قام عدد من أئمة مقاطعة المنيعة بزيارة شكر وعرفان لمستشفى العقيد محمد شعباني في لفتة تشجيعية وتضامنية مع الطاقم الطبي وشبه الطبي.

والذي يعتبر جدار الصد الأول في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

وكان في استقبالهم مدير المستشفى الذي استحسن المبادرة، خاصة بعد ما قام السادة الأئمة بالتعبير للطاقم الطبي عن معاني الشكر و التقدير و التثمين والتحفيز والتشجيع للطاقم الطبي.

مذكرين بالأجر والثواب الذي أعده الله لأمثالهم جزاء تضحياتهم الكبيرة ومواقفهم النبيلةوبدورهم ثمن الأطباء.

هذه الزيارة التي تزيدهم قوة وعزيمة وإصرارا. وفي الختام قدم الأئمة مجموعة من المصاحف للسادة أعضاء الطاقم الطبي وشبه الطبي تم إرسالها من طرف مدير الشؤون الدينية الذي ارشد للمبادرة

