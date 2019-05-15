الأبواب تُغلق على “عطّال” من جديد

شدّد رئيس نادي نيس، “غوتيي كانايي”، على أن إدارته لا تنوي التخلي عن الدولي الجزائري، “يوسف عطّال” في سوق التحويلات.

ورّد عن سؤال مُقدم له من طرف أحد الزملاء في قناة “كنال +”، مُتعلق بالمبلغ المُشترط لبيع عقد النجم الصاعد.

وقال :”ما هو المبلغ للسماح لعطال بالرحيل؟ لن نسمح له بالرحيل، هو لديه عقد، وعقد طويل الأمد معنا في نيس”.

ليختم :”من الناحية الإقتصادية موقفنا منطقي”.

ويظهر من خلال تصريحات رئيس “العقبان” بأن إدارته تعتزم المُزايدة على خريج مدرسة “شبيبة القبائل”، لبيعه في المُستقبل بسعر خيالي.