الأبيار والحراش في صدام بـ 6 نقاط

يحتضن مساء اليوم السبت، ملعب عبد الرحمن ايبرير، بالأبيار، قمة كروية واعدة بين الشبيبة المحلية والضيف اتحاد الحراش، في غياب الجمهور، بداية من الساعة 15:00.

وتكتسي مواجهة المتصدر والوصيف، المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 21 من بطولة الهواة “وسط-غرب” أهمية بالغة للفريقين في سباق الصعود إلى البطولة المحترفة.

وتبحث شبيبة الأبيار، صاحبة الصدارة بـ 50 نقطة، عن فوزها رقم 17 في الموسم الجاري. والذي سيضعها قاب قوسين أو أدنى من تحقيق صعود تاريخي إلى حظيرة الكبار مع بقاء 9 جولات أخرى.

بينما تبحث “الصفرا” المتواجدة في الوصافة بـ 44 نقطة، عن تحقيق الفوز الـ 14 وتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط عن الأبيار. في سباق الصعود مباشرة إلى البطولة المحترفة. من دون خوض لقاءات “البلاي أوف” نهاية الموسم.

ومن المؤكد أن القمة العاصمية بين الأبيار والحراش. ستكون ممتعة ومثيرة، بالنظر إلى تقارب مستوى الطرفان، ويملك كل فريق + 22 هدفا. حيث سجلت الشبيبة 33 واستقبلت 11، بينما سجل الاتحاد 34 هدفا واستقبلت شباكه 12.