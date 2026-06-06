الأبيار يهيمن على كأس الجزائر لكرة اليد ويتوج بلقبي الرجال والسيدات

فرض نادي الأبيار هيمنته على منافسات كأس الجزائر لكرة اليد لموسم 2025-2026، بعدما نجح في التتويج بلقبي الأكابر رجال والأكابر سيدات، مؤكداً مكانته كأحد أبرز الأندية الجزائرية في هذه الرياضة.

ففي نهائي فئة الرجال، الذي احتضنته، اليوم السبت، قاعة حرشة حسان بالعاصمة، تمكن نادي الأبيار من الاحتفاظ بلقبه عقب فوزه على أمل سكيكدة بنتيجة 31 مقابل 28، في مباراة اتسمت بالندية والإثارة حتى دقائقها الأخيرة.

ونجح أبناء الأبيار في تسيير المواجهة بذكاء وحسمها لصالحهم، ليظفروا بالكأس للموسم الثاني على التوالي.

أما في نهائي السيدات، فقد واصل نادي الأبيار تألقه بعدما تفوق على مولودية الجزائر بنتيجة 21 مقابل 16.

وتمكنت لاعبات الأبيار من فرض سيطرتهن على مجريات اللقاء بفضل صلابة الدفاع والفعالية الهجومية، ليحسمن المواجهة ويتوجن بالكأس عن جدارة واستحقاق.

ويعكس هذا الإنجاز المزدوج العمل الكبير الذي يقوم به النادي على مستوى مختلف الفئات، حيث نجح في الجمع بين لقبي الرجال والسيدات في موسم استثنائي، مؤكداً تفوقه على الساحة الوطنية لكرة اليد.

في المقابل، اكتفى أمل سكيكدة ومولودية الجزائر بمركزي الوصافة، رغم المشوار الجيد الذي قدماه في المنافسة ووصولهما إلى المباراة النهائية.