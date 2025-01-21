قناة النهار الأب أو الأم..هذا هو الداعم المالي الأكبر للأبناء الجزائريين ! بقلم قناة النهار نشر في 21 جانفي 2025 - 09:57 شارك غرِّد أرسل 52 0 الأب أو الأم..هذا هو الداعم المالي الأكبر للأبناء الجزائريين ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vtL1D اقرأ أيضا الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات قناة النهار 02 جانفي شاهد.. النوي في الميدان من جبال سويسرا الجزائر قناة النهار 16 جانفي النهار بريكفاست مع الشاف سليمان المصري قناة النهار 19 جانفي الزيادات في أسعار المواد التبغية..هل ستشجع المدخنين على الإقلاع عنه ؟ قناة النهار 08 جانفي أم البواقي : المجموعة الإقليمية للدرك الوطني تسهر على تنظيم وتسهيل حركة المرور قناة النهار 18 جانفي صريح جدا : مكالمة "حب " غير متوقعة .. شباب يفاجئون آبائهم على المباشر قناة النهار 08 جانفي جريـ.ـمة مروعة..شاب يقـ.ـتل صديقه حـ.ـرقا بسبب 2000 دج بالبليدة قناة النهار 06 جانفي الرئيس تبون : الإمكانيات المالية اليوم متوفرة.."بالعملة الصعبة وبالعملة الوطنية " قناة النهار 19 جانفي لقمان .. إنسانية تتجسد في رعاية وإطعام القطط المتشردة قناة النهار 03 جانفي حساني..الجزائريون لايقبلون الدروس من أحد"خاصة إذا كانت من مستعمر ملوّث" قناة النهار 07 جانفي